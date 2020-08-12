Двоє мешканців Кіровоградщини працевлаштувались у Ізраїлі

Днями перша група із 187 працівників, після довгого очікування, спричиненого карантинними заходами внаслідок пандемії COVID-19 у Світі, успішно працевлаштована в Державі Ізраїль, повідомляє «Голос Громади».
У рамках Угоди, ізраїльські роботодавці забезпечили українських працівників місцем роботи на будівництві. Кожен працівник захищений та працює за контрактом та відкритою робочою візою В/1.
До групи увійшли представники різних областей України, віком від 21 до 55 років. Серед них і двоє мешканців Кіровоградщини (будівельники з Долинської та Новомиргорода).
З метою захисту життя та здоров’я українських працівників в умовах карантину, роботодавці повністю взяли на себе організацію 14-денної обсервації: забезпечили працівників безкоштовним трансфером з аеропорту до місця обсервації, орендували за власний кошт житло, забезпечують харчуванням, підключенням до Інтернету та телефонного зв’язку. Уся група вже розселена. Після карантину українські працівники одразу розпочнуть роботу.
У випадку необхідності працівник може звернутися до координатора, закріпленого за ним, або до представника по правам іноземних працівників Міністерства Праці Держави Ізраїль чи за телефоном кол-центру Міжнародної Міграції та Інтеграції та Управління Народонаселення і Міграції, що працює спеціально для іноземних працівників у Ізраїлі.
Тим часом в Україні продовжується набір групи будівельників на V тур працевлаштування у Ізраїлі за вакансіями:
- арматурник
- опалубник
- штукатур
- плиточник
Подати заявку на офіційне працевлаштування у Державі Ізраїль за вакансіями арматурник, опалубник, плиточник та штукатур можна у будь-якому центрі зайнятості Кіровоградщини.
За більш детальною інформацією Ви можете ознайомитись на сайті або за телефонами:
097 2025588
093 2025588.