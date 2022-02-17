Двоє олександрійців поповнили ряди майстрів спорту

Представники двох аматорських спортивних дисциплін з Олександрії нещодавно виконали нормативи майстрів спорту, повідомляє «Голос Громади» за інформацією офіційних джерел.

Це тренер-викладач з військово-спортивного багатоборства Олександрійської ДЮСШ №2 Яна Школа, яка перемогла у змаганнях на Кубок України з військово-спортивного багатоборства імені генерала-майора Сергія Кульчицького у Львові в жовтні 2021 року. Перемога на офіційних змаганнях національного рівня стала однією з підстав присвоєння спортсменці-тренеру звання «Майстер спорту України».

А Михайло Цвєтков посів ІІІ місце у загальному підсумку чемпіонату України з кросу на квадроциклах, етапи якого проходили протягом 2021 року і таким чином став Майстром спорту України з мотоциклетного спорту.

Значки та посвідчення «Майстер спорту України» Я.Школі та М.Цвєткову вчора урочисто вручив перший заступник міського голови Олександрії Юрій Гугленко.

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