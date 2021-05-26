Директори, начальники, завідувачі: роботодавці Кіровоградщини шукають керівників

Станом на 24 травня 2021 року кількість вакансій зареєстрованих у центрах зайнятості Кіровоградщини становила 1443 одиниці. Серед усього загалу представлені також 11 керівних посад на різних підприємствах та установах області.

Актуальними є такі вакансії:

• директор (начальник, інший керівник) підприємства – 12000 грн;

• начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу (3 вакансії) – 10549 грн;

• начальник відділення (пенітенціарна система) – 10500 грн;

• начальник відділу – 12025 грн;

• начальник гаража – 11340 грн;

• начальник зміни (промисловість) – 10000 грн;

• начальник планово-економічного відділу – 15000 грн;

• начальник цеху (2 вакансії) – 10000 грн.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.