«Дистанційки» в освіті не буде! (міський голова С.Кузьменко)

Про стан вакцинації серед освітян міста та про подальший режим навчальних і дошкільних закладів поінформував сьогодні олександрійський міський голова Сергій Кузьменко, повідомляє «Голос Громади».

Перед початком чергового засідання виконкому Олександрійської міської ради Сергій Кузьменко повідомив присутнім про те, що на даний час працівники освітньої сфери міста досягли необхідного рівня вакцинації – понад 80 %. А це дозволяє, згідно з загальнодержавними санітарно-епідемічними нормативами, продовжувати навчання і роботу у штатному режимі як у всіх міських загальноосвітніх закладах, так і дитсадках. «Всі 17 шкіл нашого міста мають показник понад 80% вакцинованих працівників. «Учні продовжуватимуть навчання у штатному режимі, а місто буде надалі спокійно і без хаосу працювати», – зазначив міський голова. Він подякував освітянам за сумлінну роботу, свідоме розуміння ситуації та високу громадянську відповідальність.