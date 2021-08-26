Законом України від 04.02.2021 №1213-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу” (набрав чинності 27.02.2021) внесено зміни до Кодексу законів про працю України, зокрема, в частині регулювання дистанційної роботи.

Так, вказаний Кодекс доповнено статтею 60-2 “Дистанційна робота”. Визначено, що дистанційною роботою є форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 05.05.2021 № 913-21 (набрав чинності 16.07.2021), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.07.2021 за № 886/36508, затверджено типову форму трудового договору про дистанційну роботу.

Ознайомитись із вказаною формою можна на вебсторінці Верховної Ради України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0886-21#Text