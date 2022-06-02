Дитячий світ Олександрії веселився у День захисту дітей

У середу 1 червня в Олександрії біля ПК “Світлопільського” провели свято для маленьких олександрійців та гостей міста з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, повідомляє “Голос Громади”.

На честь свята була проведена розважальна програма зі змаганнями, розвагами та конкурсами з казковими героями. В кінці веселощів діти отримали солодкі подарунки, зробили картину-панно з відбитками долоньок у патріотичних кольорах та фотографувалися з улюбленими персонажами, аби залишити на згадку чудові моменти свого дитинства!