В Олександрії придбають житло громадянці позбавленої батьківського піклування

Днями, під керівництвом заступниці міського голови Ірини Чемерис, відбулося засідання міської тимчасової комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію міської ради.

Під час засідання комісія погодила рішення про надання олександрійці 1989 року народження дозволу на перерахування коштів зі спеціального рахунку для придбання однокімнатної квартири за рахунок державної субвенції. Грошова компенсація від держави при цьому складатиме майже 268 тисяч гривень, що повністю покриває вартість квартири згідно з договором купівлі-продажу.