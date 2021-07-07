Дзеркальна дата 7 липня: що обов`язково потрібно зробити цього дня

7.07.2021 відзначається “дзеркальна дата”, яка має особливу силу. Нумерологи вважають, що цей день має потужну енергетику і відкриває “ворота долі”. Події, що відбуваються в дзеркальну дату, вважаються доленосними. Нумерологи запевняють: все, що трапиться з вами сьогодні, має вищий сенс.

7 липня – що обов’язково потрібно зробити

За твердженнями астрологів, в цей день розкривається творче начало людини. 7 липня варто зайнятися творчим хобі, закінчити проект або вивчити щось нове. Отримані знання неодмінно стануть в пригоді в майбутньому.

7 липня також вважається сильним батьківським днем. Сходіть в гості до батьків або проведіть вечір разом зі своїми дітьми. Щоб позбутися від недоліків у своїй методиці виховання, потрібно виписати на листок те, що вас турбує. Увечері листок потрібно спалити в полум’ї свічки.

За словами астрологів, в цей день Всесвіт приймає наше бажання і втілює його в життя. Бажання має бути щирим і здійсненним. Детально уявіть, чого б ви хотіли досягти. Розпишіть на листку покрокові дії, які допоможуть вам виконати задумане. Листок потрібно спалити в полум’ї свічки, а попіл розвіяти над водоймою.

Джерело: Уніан