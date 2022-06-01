«Джерело життя» відзначало міжнародний день з міською владою

1 червня, у День захисту дітей, вихованці олександрійського дитячого благодійного центру «Джерело життя» зустрічали гостей – міського голову Сергія Кузьменка та його заступницю з гуманітарних питань Ірину Чемерис і працівників служби у справах дітей міськради.

Представники влади прибули з подарунками, що викликало жвавий інтерес у дітлахів. Та перш за все, кожен з них вважав за необхідне, привітавшись, особисто потиснути руку гостям. Далі пішло невимушене спілкування «про життя» та обмін поточними новинами між обома сторонами…

Розбір подарунків (а це були іграшки для розвитку та свіжі фрукти з солодощами) став наступним етапом, в ході якого обидві офіційні особи отримали цілком імпровізований, спонтанний «майстер-клас» у складанні кубика Рубіка та інших подібних механічних головоломок від місцевих, малих віртуозів цієї справи…

Завершилась зустріч сніданком з привезеними гостинцями в альтанці на свіжому повітрі, до якої діти запросили представників влади. Але спочатку – молитва з вшануванням пам`яті загиблих у нинішній війні і проханням про мир, зачитана одним із старших хлопчаків. Потім за сніданком – некваплива розмова і невдовзі гості, вибачившись за те, що «в країні зараз складна ситуація і тому в дорослих багато справ», попрощалися з господарями, побажавши їм якнайкраще провести цей день та мирного неба і здійснення всіх дитячих мрій у подальшому житті.

Та на прощання їх також чекав сюрприз: один з місцевих умільців, на знак дружби, вручив гостям оригінальні настільні підставки для смартфона, виготовлені ним власноруч з деревини спеціально для такої нагоди.

(Садиба «Джерела життя» розташована у мікрорайоні Перемога. В закладі виховуються 19 дітей віком від 4-х до 16-ти років, які опинилися у складних життєвих ситуаціях).