Ефективне резюме: служба зайнятості Кіровоградщини запрошує на вебінар

Резюме існують різні: звичайні та креативні, на папері та у електронному вигляді. У Вас ще немає резюме? Саме час створити його! Адже резюме – головний інструмент у пошуку роботи. Як скласти ефективне та сучасне резюме, яке виділить Вас серед конкурентів?

Про це Ви дізнаєтеся під час вебінару «Підготовка резюме», що відбудеться 18 червня 2020 року о 10.00 год, повідомляє “Голос Громади”.

Тривалість заходу 40-45 хв.

Участь у вебінарі є безкоштовною.

Для попередньої реєстрації у вебінарі, необхідно надіслати на електронну адресу відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості (prof@kocz.gov.ua) повідомлення з текстом у темі «Участь у вебінарі (вебінарах)», вказавши прізвище, ім’я та власні контактні дані.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: 0(522) 32 28 41.