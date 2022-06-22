Екосистема Кіровоградщини, зокрема й Олександрії, потерпає від пожеж

Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ГУ ДСНС в області загасили п’ять пожеж рослинності та сміття на відкритій місцевості житлового сектора, а також у екосистемі, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію вогнеборців області.

Боротьбу з вогнем проводили в Олександрійському районі:

м. Олександрія, мікрорайон Байдаківський;

Приютівська СТГ, с. Новоселівка;

Онуфріївська СТГ, с. Куцеволівка.

А також, Новоукраїнський район: Новомиргородська МТГ, біля с. Йосипівка;

Бобринецький район, Кетрисанівська СТГ, с. Новоолександрівка.

Шановні громадяни! Служба порятунку закликає дотримуватись правил пожежної безпеки! Пам’ятайте, що своїми діями, які спричиняють пожежі, ви не лише завдаєте збитків навколишньому природному середовищу, а стаєте злочинцем! Бережіть Україну від пожеж!