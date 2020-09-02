Екосистеми Кіровоградщини знову потерпають від паліїв та вогню

Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградської області 26 разів залучались на гасіння пожеж сухої рослинності, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Пожежі гасили в Олександрійському, Новоукраїнському, Олександрівському, Долинському, Знам’янському, Новомиргородському, Світловодському, Маловисківському, Голованівському, Устинівському, Петрівському районах та м. Кропивницький.

В тому числі потерпало від вогню лісове господарство у м.Світловодську.

Під час пожеж ніхто не постраждав. Причини займання встановлюються.