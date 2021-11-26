Ексміського голову С.Цапюка хочуть позбавити «почесних регалій»

Депутат Олександрійської міської ради нинішнього скликання запропонував позбавити попереднього голову Степана Цапюка звання «Почесний громадянин м.Олександрії», повідомляє «Голос Громади».

З таким депутатським зверненням виступив 26 листопада на черговій (XIV) сесії Олександрійської міської ради депутат Ігор Ділієв. Посилаючись на результати недавньої перевірки Держаудитом діяльності міської ради попереднього скликання та керівництва її виконавчих органів, депутат І.Ділієв зачитав з трибуни у сесійній залі текст свого звернення:

«Звертаюся до постійної комісії з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та правопорядку. Протягом останньої каденції міського голови Цапюка Степана Кириловича в ЗМІ та соціальних мережах було багато повідомлень про незаконні рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови, які потім були скасовані в судовому порядку.

Нещодавно на офіційному сайті управління Держаудитслужби у Кіровоградській області була розміщена інформація про те, що аудитом та ревізією бюджету Олександрійської територіальної громади виявлено порушень і недоліків на понад 2,2 мільярда гривень (цитата з тексту): «Крім того, аудитори дослідили соціально важливі питання. Виявлено, що пацієнтам в лікарнях недодали продуктів харчування згідно з нормами на 7,8 мільйона гривень. Також хворих не забезпечено медикаментами відповідно до розрахункової потреби на 64,1 мільйона гривень. Недодали продуктів і учням шкіл та вихованцям дошкільних навчальних закладів. Встановлено, що в раціоні дітей недоотримано повноцінного харчування на 23,3 мільйона гривень».

Враховуючи, що Цапюк Степан Кирилович був головною посадовою особою територіальної громади, яка несе відповідальність за діяльність виконавчих органів ради, вважаю вищезазначену інформацію такою, що суперечить підставам на право носити звання Почесного громадянина м.Олександрії згідно з Положенням, затвердженим міською радою від 14 травня 2021 р. №177. Звертаюся до вас з проханням підготувати відповідні матеріали про відповідальність Цапюка Степана Кириловича за діяльність органів ради, яка суперечить праву на звання «Почесний громадянин м.Олександрії», передати матеріали в комісію з попереднього розгляду матеріалів з присвоєння звання «Почесний громадянин м.Олександрії». На підставі рекомендації вищезазначеної комісії подати на розгляд сесії міської ради проект рішення міської ради про позбавлення Цапюка Степана Кириловича звання «Почесного громадянина м.Олександрії», – зазначив Ігор Ділієв. Його письмове звернення було прийняте згідно з установленим порядком.

Нагадаємо: як вже повідомлялося раніше, працівники Держаудиту протягом чотирьох місяців цього року проводили фінансовий аудит та ревізію бюджету Олександрії за період з 1.01.2017 р. по 30.06.2021 р. Цитата із звіту аудиторів: «Під час проведення аудиту фахівці нарахували упущених вигод, недоотриманих доходів і непродуктивних витрат бюджету Олександрійської міської ТГ (бюджету м. Олександрії) на суму понад 2,2 млрд грн через прийняття неефективних управлінських рішень під час управління місцевим бюджетом».

Для довідки деякі факти:

1. В переліку з 46-ти осіб, яким у різні часи було присвоєне звання «Почесний громадянин м.Олександрії» значаться Герої Радянського союзу Антоніна Худякова, маршал П.Кошовий, космонавти Леонід Попов і Валерій Рюмін, партизанський командир Ілля Діброва та його дочка-партизанка Людмила Діброва, інші прославлені герої ІІ Світової війни, партизани і підпільники, Герої Соціалістичної праці, які розбудовували наше місто у післявоєнні роки, видатні діячі науки, освіти, культури, медицини – всі вони здобули свого часу славу не лише в Олександрії, а й далеко за її межами…

2. Степану Цапюку було присвоєно звання «Почесний громадянин м.Олександрії» у 2005 році.

3. Із 46-ти Почесних громадян Олександрії тридцятьох на сьогодні немає серед живих, ще про долю двох дані відсутні.

4. Здається, історія Олександрії ще не мала подібного прецеденту про позбавлення когось з Почесних громадян цього звання.

5. І наостанок – трохи «прози життя»: як повідомляв свого часу «Голос Громади», згідно з рішенням виконкому, ухваленим наприкінці минулого року, було збільшено суми грошових виплат Почесним громадянам Олександрії, які мешкають у ній, до 50% мінімальної заробітної плати щомісяця (раніше ця виплата становила 20% мінімальної зарплати щомісяця). Нагадаємо, виконком тоді ухвалив це рішення під головуванням Степана Цапюка.