EMPOWERING WOMEN: програма розширення можливостей жіночого підприємництва знову відкрита для реєстрації

Програму розширення можливостей жіночого підприємництва запроваджено для жінок, які втратили джерела доходів для забезпечення своєї родини.

Програма впроваджуватиметься з липня 2022 року по квітень 2023 року. Вона має на меті підтримати нові та існуючі бізнеси, щоб вони стали успішними та стійкими до кризи через серію відкритих воркшопів для всіх бажаючих, дві інтерактивні підприємницькі програми, подання бізнес-ідей і менторську програму протягом шести місяців.

Хто може взяти участь: внутрішньо переміщені жінки, які проживають у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській областях, та жінки, які проживають у Запорізькій (підконтрольна територія), Дніпропетровській, Київській (крім м. Київ), Чернігівській, Сумській областях.

100 нових бізнес-ідей та 60 існуючих бізнесів будуть відібрані до участі в навчальній програмі, де вони навчаться, як розпочати бізнес та розробити стабільні мікропідприємства, стійкі до кризи.

Як мінімум 31 жінка чи бізнес-команди, очолювані жінками, які будуть відібрані журі, отримають підтримку, еквівалентну сумі від 20 000 грн до 150 000 грн разом із наставницькою підтримкою.

Реєстрація на відкриті воркшопи для всіх бажаючих за посиланням: https://entrepreneur.pagulasabi.ee/ukraine/registration-2022

Якщо у вас виникли запитання щодо участі у програмі, зверніться за електронною адресою: zm.ednist2021@gmail.com або зателефонуйте: Київська, Сумська, Чернігівська області: 095-611-87-98, Запорізька (підконтрольна територія), Дніпропетровська, Полтавська, Кіровоградська та Черкаська області: 068-221-22-80.