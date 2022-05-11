Евакуація поранених українців та онкохворих дітей на лікування за кордон — безоплатна

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Міністерство охорони здоров’я України у рамках співпраці з Європейською Комісією доправляють українців, які постраждали внаслідок військової агресії рф, на лікування за кордон майже щодня. Евакуюють дорослих і дітей із важкими пораненнями, опіками та захворюваннями, що потребують спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги.

Усі евакуаційні рейси, організовані МОЗ у співпраці з Єврокомісією, з найгарячіших точок до більш безпечних регіонів України та направлення на лікування за кордон здійснюються абсолютно безоплатно для пацієнтів. А збори на лікування є особистою ініціативою приватних осіб та організацій, до яких Міністерство не має жодного стосунку.

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Наголошуємо, що евакуацію, транспортування та лікування постраждалих українців за співпраці МОЗ та Єврокомісії проводять на безоплатній основі. 

Довідка: МОЗ України та Європейська Комісія за активного сприяння обласних військових адміністрацій і медзакладів, підтримці Державної прикордонної служби України і Державної міграційної служби України через систему екстреного реагування Євросоюзу оперативно визначають профільну спеціалізовану клініку в одній із країн ЄС для лікування і реабілітації українців. Далі МОЗ контактує з клінікою та узгоджує етапи і маршрути безпечного медичного транспортування.

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