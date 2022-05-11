Евакуація поранених українців та онкохворих дітей на лікування за кордон — безоплатна

Усі евакуаційні рейси, організовані МОЗ у співпраці з Єврокомісією, з найгарячіших точок до більш безпечних регіонів України та направлення на лікування за кордон здійснюються абсолютно безоплатно для пацієнтів. А збори на лікування є особистою ініціативою приватних осіб та організацій, до яких Міністерство не має жодного стосунку.

Наголошуємо, що евакуацію, транспортування та лікування постраждалих українців за співпраці МОЗ та Єврокомісії проводять на безоплатній основі.

Довідка: МОЗ України та Європейська Комісія за активного сприяння обласних військових адміністрацій і медзакладів, підтримці Державної прикордонної служби України і Державної міграційної служби України через систему екстреного реагування Євросоюзу оперативно визначають профільну спеціалізовану клініку в одній із країн ЄС для лікування і реабілітації українців. Далі МОЗ контактує з клінікою та узгоджує етапи і маршрути безпечного медичного транспортування.