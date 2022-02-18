Фермера з Кіровоградщини підозрюють у привласнені майже 50 гектар земель громади

Прокуратура Кіровоградської області підозрює керівника фермерського господарства у самовільному зайнятті двох земельних ділянок у Новоукраїнському районі. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

“За даними слідства, фермер, після закінчення строку дії договорів оренди земельних ділянок, не продовжив їх у передбаченому законом порядку та не передав землі розпоряднику – відповідній сільській раді для подальшого проведення аукціону, з метою набування права власності чи користування. Натомість продовжував використовувати земельні ділянки загальною площею 48 га, для здійснення господарської діяльності – посіву та вирощування сільськогосподарських культур.

Вказаними протиправними діями керівник господарства завдав шкоду територіальній громаді на загальну суму півтора мільйона гривень” – зазначається в повідомленні.

Триває досудове розслідування.