Фермерам Кіровоградщини, які постраждали від засухи розширять програму «доступних кредитів»

Програму «Доступних кредитів 5-7-9%» планують розширити аби допомогти фермерам, які постраждали від засухи, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіс глави держави.

За словами президента, програма «Доступні кредити 5-7-9%» видано позик на суму 6 мільярдів гривень.

Представники мікро- та малого бізнесу Кіровоградської області за вищезасначеною програмою отримали майже 100 позик на загальну суму майже 85 мільйонів гривен.

Зокрема, профільні міністерства, мають вирішити питання страхування врожаю.