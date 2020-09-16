Фермерам Кіровоградщини, які постраждали від засухи розширять програму «доступних кредитів»

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Програму «Доступних кредитів 5-7-9%» планують розширити аби допомогти фермерам, які постраждали від засухи, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіс глави держави.

За словами президента, програма «Доступні кредити 5-7-9%» видано позик на суму 6 мільярдів  гривень.

Представники мікро- та малого бізнесу Кіровоградської області за вищезасначеною програмою отримали майже 100 позик на загальну суму майже 85 мільйонів гривен.

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Зокрема, профільні міністерства, мають вирішити питання страхування врожаю.

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