Фінальні «фанфари» і висновки олександрійських всеукраїнських змагань фігуристів (ФОТО)

В Олександрії з успіхом пройшли всеукраїнські змагання з фігурного катання на ковзанах «Snow Queen Cup Oleksandriya», повідомляє «Голос Громади».

Спортивне дійство під назвою «Snow Queen Cup Oleksandriya» (що можна перекласти, як змагання «На призи Снігової Королеви Олександрії»), проходило на льодовій арені «Снігова Королева», відкритій в нашому місті наприкінці січня цього року. Тривалість – 9 та 10 квітня; в сумі – 10 годин виступів фігуристів віком від 5 років до дорослих, серед «аматорів» і «спортсменів» (хоча за великим рахунком, такий поділ у фігурному катанні є доволі умовним). Урочистого відкриття (як і закриття) цих змагань не було з «карантинних» міркувань, доступ глядачів обмежувався, заходи безпеки виконувалися. «Голос Громади» вже розповідав про перебіг змагань першого дня серед різних вікових категорій та груп за рівнем кваліфікації, таких, як BEGINNERS (початківці), INTERMEDIATE (посередні), Pre BRONZE та elit MASTER (еліт-майстри). Далі – підсумки, результати змагання, висновки і враження його учасників.

Отже, на другий день змагань свої довільні програми прокатали спортсмени різних вікових категорій у чергових, більш високих кваліфікаційних розрядах Bronze, Silver, Gold, Silver Adults і на завершення – розряд Master віку 2007р.н. і старші. Тут загальна картина була вже зовсім іншою: якщо першого дня малеча та зовсім юні спортсмени дивували передусім дитячими азартом, розкутістю та досить складними, як для свого віку, програмами, то виступи дещо старших майстрів «бронзи, срібла і золота» були більш рівними технічно і передбачуваними. І не лише 14-ти чи 15-річні, а й навіть дев`яти-десятилітки з цих вищих кваліфікаційних груп намагалися демонструвати ( і демонстрували!) доросле фігурне катання, де вже були зовсім інша енергетика, стрімка швидкість та «стандартний» набір більш складних елементів. У виступах присутні не лише поодинокі стрибки, а й їхні каскади, стрибкові «лутци» і «сальхови» з обертаннями помітно вищі і вправніші, обертання у «гвинтах» і «вовчках» – більш швидкісні, постави чіткі, а рухи плавні, впевнені, граційні. Відчувалося, що все це так просто не дістається: за плечима цих зовсім юних, на вигляд –тендітних хлопців та дівчат багаторічна і важка праця з безліччю набитих об лід синців і «шишок»…

Зате коротка, але солодка «мить слави» на п`єдесталі варта всього цього. Оскільки груп і підгруп, на які поділялися всі учасники, було багато, то нагороди (кубки, дипломи, медалі) отримали майже всі спортсмени. Завершальна церемонія нагородження проходила хоча й без глядачів, але урочисто. Особливо пощастило деяким хлопцям: на цих змаганнях при переважній більшості учасниць було «до непристойності» мало «чоловіків» і в деяких кваліфікаціях їх взагалі виявилося лише по одному. Як результат – на п`єдестал у якості переможця іноді піднімався цей же єдиний фігурист, у якого не виявилося жодного суперника… У «жінок» боротьба була більш напруженою і затяжною. Втім, як відомо, переможців не судять і тому, як співається в одній відомій пісні, «The winner takes it all» – «переможець забирає все».

З цієї причини тут немає можливості назвати всіх переможців і призерів (перелік вийде занадто довгим) , залишається згадати їх тільки у «найпрестижніших» кваліфікаціях.

«Жінки», «MASTЕR 2007 року нар. і старші»: IV місце – Єлизавета Велигонова (Донецька обл.), ІІІ- Марія Вода (Суми), ІІ – Поліна Кабанова (Донецька обл.), «абсолютною переможницею» всеукраїнських змагань в Олександрії стала Софія Солоділова з Харкова. З нею ми поспілкувалися після нагородження. Трохи ніяковіючи від уваги преси, вона розповіла, що фігурним катанням почала займатися з 3-річного віку і ось вже 8 років не полишає тренування. «Прокат вважаю вдалим, хоча можу й краще», – каже спортсменка. Проблемними для Софії поки що є стрибок у 2 з половиною оберти і подвійний «лутц». Тим часом інші складні стрибки, які вона вже опанувала, якраз і є її улюбленим «коником», завдяки чому вона перемагає на різних змаганнях національного рівня; брала Софія участь також з командою у міжнародному турнірі. У свою чергу, тренерка Софії Оксана Володимирівна поділилася з «Голосом Громади»: тут її команда не повна, до Олександрії приїхали лише 10 учасниць. Зате вони виступили в усіх номінаціях і всі здобули І-ІІ місця. Наставниця відзначила не лише гарну якість льоду «Снігової Королеви», а й позитивну атмосферу змагання і взагалі доброзичливе ставлення олександрійців, що вона вважає важливим у цей непростий час.

Клим Балабанов – переможець у групі «А» еліт-майстрів. Він з Донецька, але переїхав у м. Дружківку. Вже 10-й рік займається фігурним катанням (теж з 3-річного віку). Його прокат запам`ятався передусім відчайдушним темпом і стрімким напором. Але на цій же швидкості він допускався ряду помилок. Тому не зважаючи на здобуту перемогу, Клим геть не задоволений своїм виступом. Такої ж думки і його тренерка Наталія Гордєєва, яка разом з Климом привезла на змагання команду з 10-ти чоловік. «Хтось з них досвідченіший, а хтось – вперше на змаганнях. Тому були хвилювання, з якими впоралися не всі. Але в цілому, вважаю, всі діти молодці. Ми переселенці, в Дружківці базуємося ось вже 6 з половиною років, представляємо Донецьку область. У зв`язку з пандемією нинішній сезон у нас не дуже склався, тому зараз потроху відновлюємося. Давно у нас не було ніяких стартів, а змагання потрібні, їх не вистачає. Тому дуже дякуємо, що нас запросили. Сподіваюся на подальші зустрічі на льоду Олександрії», – каже вона.

Змагання в Олександрії відбулися за сприяння Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Олександр Наріжний – для «Голосу Громади»

(На фото – п`єдестал дівчаток групи «Майстер 2007+» та Клим Балабанов і

його тренерка Наталія Гордєєва. Фотогалерея різних виступів цих феєричних змагань).