Сьогодні, 21 липня 2021 року, в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості відбулася інформаційна зустріч представника Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області з суб’єктами малого та середнього підприємництва з метою інформування їх про можливість отримання фінансової підтримки для розвитку бізнесу.

Основним спікером заходу була директорка Фонду Ольга Ковальова-Алокілі.

Під час заходу наголошувалось, що за сприяння Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області у рамках реалізації регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2021 роки роботодавці мають можливість отримати фінансову підтримку.

Зазначена допомога надається суб’єктам малого та середнього підприємництва, які планують впровадження новітніх технологій, створення нових або розширення діючих виробництв, придбання обладнання з подальшим створенням нових робочих місць тощо.

Ольга Ковальова-Алокілі зосередила увагу присутніх на тому, що допомогу можуть отримати за певних умов суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи з найманою працею) на зворотній та безповоротній основі.

Зокрема, на зворотній основі:

для діючого бізнесу – у розмірі до 500 000,00 гривень на строк до трьох років з можливістю відстрочення повернення суми зобов’язання до шести місяців;

для новоствореного бізнесу (стартап) – у розмірі до 100 000,00 гривень на строк до трьох років з можливістю відстрочення повернення суми зобов’язання до шести місяців.

На часткову компенсацію банківських відсотків на безповоротній основі – у розмірі 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору, але не більше 100 000,00 гривень на бюджетний рік, за умови, що термін кредиту не перевищує трьох років.

«Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки на зворотній основі є фінансовий внесок суб’єкта господарювання у розмірі не менше 25% витрат на реалізацію бізнес-проєкту за рахунок власних ресурсів. Фінансова підтримка суб’єктам МСП надається на конкурсних засадах», – наголосила О. Ковальова-Алокілі.

Зустріч пройшла у форматі активного діалогу, було обговорено принципи реалізації програми розвитку малого та середнього підприємництва в області.

Для отримання більш детальної інформації директорка Фонду порадила звертатись до Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, кім. 417; телефон/факс (0522) 24-08-86; e-mail: rfpp@email.ua.