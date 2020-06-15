Фінансування освітніх і культурних проєктів Кіровоградщини суттєво зменшили

Днями, постійна комісія з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій Кіровоградщини прийняла рішення щодо зменшення частини видатків обласного бюджету на реалізацію освітніх і культурних проєктів зменшилась на суму в 2 млн. 985 тис. 776 грн.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Згідно рішення бюджетної комісії, економити вирішили на програмі освітнього та культурного розвитку. Йдеться про таке:

на 42 тис. 676 грн зменшили видатки на фінансування проєкту «Увічнення пам’яті героїв Української революції 1917-1921 рр. на теренах рідного краю».

на 733 тис. грн – фінансування таких освітніх проєктів, як «Місця сили», «Люби і знай свій рідний край», «Освітній портал Кіровоградщини», «Дистанційна школа лідерів учнівського самоврядування» і «Робототехніка».

на 1 млн. 50 тис. 100 грн – фінансування культурних і мовних проєктів. Наприклад, йдеться про ініціативи «Доступний вільний простір для молоді» на базі бібліотеки для юнацтва ім. Є. Маланюка та «Використання української мови в усіх сферах суспільного життя області».

Окрім цього, на 1 млн. 160 тис. грн зменшили фінансування апарату ОДА. Ці кошти були внесені до проєкту «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2020 рік» і передбачались на створення ситуаційного центру при ОДА. Йшлося про мобільне матеріально-технічне оснащення, яке дозволяло б оперативно опрацьовувати дані у випадках надзвичайних ситуацій.