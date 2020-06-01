ФК «Олександрія» хоче спиляти 50 паркових дерев. Що натомість?

Міська влада розглядає прохання адміністрації футбольного клубу «Олександрія» надати їй дозвіл спиляти дерева на центральній алеї міського Парку відпочинку ім. Т.Шевченка, повідомляє «Голос Громади».

Таке питання розглядалося на недавньому засіданні виконавчого комітету Олександрійської ради. За словами доповідача, начальника управління ЖКГ міськради Геннадія Лоцмана, дирекція футбольного клубу просить дозволу спиляти 50 дерев на центральній алеї парку, раніше відомого серед олександрійців, як парк «Шахтар». Це планується зробити з метою оновлення там зелених насаджень.

Нагадаємо, раніше футбольний клуб взяв в оренду парк ім. Т.Шевченка, який вже давно перебуває у майже занедбаному стані, з метою його комплексної реконструкції. Згідно з цими планами, в парку передбачається облаштування тротуарних доріжок, пляжу тощо, а також висадження нових дерев.

Під час обговорення питання між Г.Лоцманом та міським головою Степаном Цапюком виникла «ділова суперечка». Мер міста вважав, що треба без зволікань надати дозвіл, «поки люди готові щось путнє робити в парку». А дерев, мовляв, не шкода: по-перше, це старі тополі, яким по 50 років і вони тільки псують вигляд парку та поширюють навкруги алергенний пух; а по-друге, в планах реконструкторів – посадити нову гарну алею з декоративними деревами. Доповідач-комунальник Лоцман стояв на своєму: мовляв, зарано роздавати такі дозволи, бо адміністрація футбольного клубу звернулася з проханням пиляти ці осокори, а сама на даний час ще навіть ніякого проекту реконструкції не надала управлінню ЖКГ для погодження…

Врешті виконком дійшов «компромісного» рішення: перш ніж надавати дозвіл на спилювання паркових осокорів (тополь), слід створити відомчу комісію, яка визначить, чи справді ці дерева не варті доброго слова, і лише тоді… А адміністрація «Олександрії» тим часом має сплатити відновлювальну вартість насаджень та офіційно підтвердити свої зобов`язання щодо висадки нових дерев замість спиляних.