ФК “Олександрія” купив форварда італійського “Дженоа”

Футбольний клуб “Олександрія” досяг угоди з італійським клубом “Дженоа” щодо трансферу 24-річного аргентинського форварда Клаудіо Спінеллі. Контракт розрахований на два роки.

“Україна чимось схожа на мою рідну Аргентину. Я бував у подібних невеличких містах на своїй Батьківщині. Зараз я поступово адаптуюся до нових умов і ця адаптація проходить добре.

Планую все можливе, щоб разом із командою досягти найкращих результатів і забивати якомога більше голів у ворота суперників.

Чесно, поки не знайомий з українським футболом. Знаю лише дві команди, які виступають у міжнародних турнірах – Динамо і Шахтар. На мою думку, Олександрія має показувати високі результати – це важливо для нас і команди”, – зазначив Клаудіо Спінеллі.

Клаудіо — вихованець аргентинського “Тігре”. Дебютував в аргентинській Примері 25 березня 2017 року в матчі проти “Росаріо Сентраль”. Влітку того ж року для отримання ігрової практики він на правах оренди перейшов в “Сан-Мартін Сан-Хуан”. Після закінчення оренди, у 2018 році, став гравцем італійського “Дженоа”, де відразу ж був відданий в оренду в “Кротоне”.

Виступав за клуби: “Сан-Мартін Сан-Хуан” (Аргентина), “Кротоне” (Італія), “Хімнасія Ла-Плата” (Аргентина), “Копер” (Словенія).

Джерело: Перша електронна газета