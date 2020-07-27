ФК «Олександрія» не змогла вибороти путівку до Ліги Європи

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У суботу, 25 липня, в Олександрії на стадіоні КСК «Ніка» відбувся матч плей-оф за путівку до кваліфікації Ліги Європи, повідомляє «Голос Громади» на сайт ФК “Олександрія”.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. На гол Полегенька відповів Безбородько. Після перерви була рівна гра.

Гості змогли вирвати перемогу – переможний гол забив Кащук, який за 5 хвилин до цього вийшов на заміну.

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Матч завершився рахунком: 1:2.

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