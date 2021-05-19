ФК “Олександрія” офіційно представила нового тренера

Відбулося офіційне знайомство з новим головним тренером футбольного клубу. Наставником футболістів призначено Юрія Гуру. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

“Мені дуже приємно ставати за кермо нашої команди. Я визнаю рівень відповідальності, яка покладається на мене і тренерський штаб” – запевняє новий тренер.

В свою чергу, президент ФК Сергій Кузьменко переконаний у тому, що разом зможуть швидко побудувати нову молоду команду з хорошою цікавою грою.

Додатково.

44-річний Юрій Володимирович Гура є вихованцем олександрійського футболу. Виступав за Поліграфтехніку 1994 – 2000 рр. У 2011 – 2013 рр. головний тренер головківського УкрАгроКому. Останні три сезони був тренером Олександрії U-19.

Строк угоди і деталі контракту нового тренера не повідомляється. Нема інформації про те, хто увійде в новий тренерський штаб. Керівництво ставить завдання на наступний сезон зайняти місце у 5-ці команд УПЛ.