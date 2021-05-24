Співпраця з тренерським штабом Шарана та ФК «Олександрія» завершена

ФК «Олександрія» оголосила про завершення співпраці з тренерським штабом Володимира Шарана.
Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Команду залишили помічники тренера Андрій Купцов, Віталій Первак, Сергій Мізін та Вадим Чернишенко, лікар Олег Темник, масажист Віктор Бідюк, реабілітолог Артур Погорілий, відеоаналітик Євгеній Довгаленко, старший адміністратор Олександр Дробот та спортивний директор команди Вадим Яровий.
Також у відставку пішли помічник тренера молодіжного складу U-21: Андрій Гаврюшов та адміністратор команди U-21 Віктор Федан.
Новий склад тренерського штабу буде оголошено окремо.