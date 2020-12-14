ФК «Олександрія» отримав поразку під час поєдинку із «Зорею»

У матчі 13-го туру Української Прем’єр-Ліги футбольний клуб «Олександрія» на своєму полі зустрічався з луганською «Зорею». Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт CBN.

Боротьба була напруженою та впертою. Вдала гра у відборі дозволила «зоряним» на 30-й хвилині заробити штрафний, який приніс успіх. Після подачі зі стандарту м’яч опинився в Дмитра Іванісені, який потужним ударом метрів із 12-ти прошив Юрія Паньківа — 0:1. Через хвилину, вже після кутового, Денис Фаворов пробивав п’ятою, стоячи спиною до воріт. І голкіпер олександрійців лише в останню мить перевів м’яч на кутовий. Після цього ініціатива перейшла до гостей, які намагалися збільшити свою перевагу.

Перший тайм завершився за мінімальної переваги «Зорі» — 0:1.

Олександрійці пішли на останній штурм, Назарина перехопив м’яч і вивів віч на віч із Паньківим Алахьяра. Іранський форвард увірвався в штрафну й потужно та влучно пробив у ближній кут — 0:2.

Після цієї невдачі ФК «Олександрія» із 16-ма очками закінчив 2020 рік на 8-й сходинці турнірної таблиці.

Боротьба в УПЛ поновиться вже в лютому 2021 року.