ФК «Олександрія» поводить комплексну реконструкцію в олександрійському парку Шевченка (ФОТОЗВІТ)

Сьогодні, ті, хто прогулюється, йде на пляж, чи скорочує шлях парком ім.Т.Шевченка (колишній «Шахтар») обходить стороною його центральну алею. А все через те, що наразі триває реконструкція й на місці працює будівельна техніка, повідомляє «Голос Громади».

Робота йде на повну… Демонтують старі лавки для сидіння, електричні стовпи, вже викорчувані всі аварійні дерева, зокрема металеві стовпчики від лавок по один бік вздовж алеї. На місцях викорчуваних дерев зустрічають ями такої глибини, що в ній може спокійно поміститись людина середнього зросту, є й такі пеньки, по яких зрозуміло, що аби прибрати дерево не довелось докладати великих зусиль – всередині стовбур зовсім гнилий та трухлявий.

Крім того, бригада робочих взялася знімати непридатне асфальтне покриття, територію повність розчищають та прибирають від усього зайвого.

Будемо й далі вас знайомити з перебігом «народження» нового місця відпочинку для олександрійців.

Нагадаємо, раніше футбольний клуб взяв в оренду парк ім. Т.Шевченка, який вже давно перебуває у майже занедбаному стані, з метою його комплексної реконструкції. Згідно з цими планами, в парку передбачається облаштування тротуарних доріжок, пляжу тощо, а також висадження нових дерев. Нагадаємо, раніше футбольний клуб взяв в оренду парк ім. Т.Шевченка, який вже давно перебуває у майже занедбаному стані, з метою його комплексної реконструкції. Згідно з цими планами, в парку передбачається облаштування тротуарних доріжок, пляжу тощо, а також висадження нових дерев.