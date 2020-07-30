ФК «Олександрія» продовжила контракт на два роки з провідним гравцем

Вчора, 29 липня, захисник ФК «Олександрія» Денис Мірошніченко підписав новий дворічний контракт з ФК «Олександрія», повідомляє «Голос Громади».

Захисник провів за олександрійську команду 33 матчі, в яких забив один м’яч.

«Я щасливий від того, що можу продовжити свою кар’єру в ФК „Олександрія“. Дякую президенту клубу, головному тренеру за довіру. Переконаний, що ці два роки будуть для мене особисто, і для команди вцілому дуже цікавими та кропіткими, адже попереду дуже багато серьозної роботи» – після підписання поділився своїми враженнями Денис Мірошниченко.