«Фонд Порошенка» передав медичним закладам Олександрії ще 2 партії засобів індивідуального захисту та необхідні медприлади

Сьогодні, 26 травня, «Фонд Порошенка» передав чергову допомогу для медичних установ міста Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Представник Фонду Сергій Коваленко разом з головою фракції ПП «Європейська Солідарність» Олександрійської міськради Віталієм Заріцьким та головою Приютівської ОТГ Андрієм Коломійцевим направили працівникам Олександрійської районної лікарні та місцевому відділенню швидкої допомоги по 50 одиниць спеціальних костюмів вищої якості для захисту медиків та пульсоксиметрів – прилади для неінвазивного вимірювання рівня сатурації кисню капілярної крові.

Нагадаємо, що нещодавно Центральна міська лікарня м. Олександрії отримала допомогу у вигляді 100 штук захисних спецкостюмів для медиків.