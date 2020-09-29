Фонд Сергія Кузьменка визначив призерів конкурсу на кращу ідею перевтілення в Олександрії

Відбулося онлайн-голосування мешканцями Олександрії за кращий проект майбутніх реконструкцій, які ініціював Фонд Сергія Кузьменка «Турбота», повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сторінку Фонду у Фейсбук.

Враховуючи результати онлайн-голосування, визначив трьох переможців конкурсу «Олександрії ‒ новий рівень!». За місяць ми отримали 51 ідею перевтілення міських просторів. Три найкращі стануть основою майбутніх реконструкцій:

Парк «Молодіжний», Олег Воробченко; Міст Закоханих у парку Шевченка, Дмитро Стеблина; Оглядовий майданчик, Дмитро Гузік у співавторстві з Олегом Воробченком.

Приз за перше місце ‒ ноутбук, за друге і третє ‒ планшети. Усі учасники, які відправили свої пропозиції на електронну пошту фонду або в особисті повідомлення на сторінку у Фейсбук, отримають повербанки.

Дату вручення призів буде повідомлено додатково