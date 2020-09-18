Фонд Сергія Кузьменка зібрав понад пів сотні заявок на конкурс ідей «Олександрії новий рівень!»

Фонд Сергія Кузьменка «Турбота» завершив збір заявок на конкурс «Олександрії – новий рівень!», інформує «Голос Громади».

«Дякуємо вам за активність і пропозиції!

Майже за місяць ми отримали 51 ідею на перевтілення міських просторів Олександрії. Уже обрали 15 кращих проєктів і незабаром опублікуємо окремим постом для голосування. Трьом переможцям передбачені цінні призи, а подарунки за участь отримають усі!» – йдеться на сторінці Благодійного фонду у Фейсбук.