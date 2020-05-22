ФОПам Кіровоградщини, які не сплачували ЄСВ під час карантину, страховий стаж буде зарахований

Фізичні особи – підприємці під час карантину мали право на «податкові канікули», тобто могли у визначений період не сплачувати єдиний соціальний внесок, повідомляє “Голос Громади”.

Період дії «канікул» – з 1 по 31 березня 2020 року та з 1 по 30 квітня 2020 року і стосується виключно сплати внесків за себе. (Разом з тим, такі особи не позбавлені права в цей період нараховувати і сплачувати внески у порядку та розмірах, визначених чинним законодавством та складати відповідну звітність).

Чи зараховуються такі періоди «податкових канікул» до страхового стажу?

Так, відповідні періоди включаються до страхового стажу, та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

Які категорії фізичних осіб – підприємців мали право на «податкові канікули»?

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Який розмір мінімального страхового внеску?

У 2020 році мінімальний страховий внесок, який дає право на зарахування страхового стажу складає 1 039,06 грн (4723 грн х 22 %) на місяць.