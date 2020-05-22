ФОПам Кіровоградщини, які не сплачували ЄСВ під час карантину, страховий стаж буде зарахований

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Фізичні особи – підприємці під час карантину мали право на «податкові канікули», тобто могли у визначений період не сплачувати єдиний соціальний внесок, повідомляє “Голос Громади”.

Період дії «канікул» – з 1 по 31 березня 2020 року та з 1 по 30 квітня 2020 року і стосується виключно сплати внесків за себе. (Разом з тим, такі особи не позбавлені права в цей період нараховувати і сплачувати внески у порядку та розмірах, визначених чинним законодавством та складати відповідну звітність).

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Чи зараховуються такі періоди «податкових канікул» до страхового стажу?

Так, відповідні періоди включаються до страхового стажу, та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

Які категорії фізичних осіб – підприємців мали право на «податкові канікули»?

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

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Який розмір мінімального страхового внеску?

У 2020 році мінімальний страховий внесок, який дає право на зарахування страхового стажу складає 1 039,06 грн (4723 грн х 22 %) на місяць.

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