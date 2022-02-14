Формула розрахунку пенсії за віком

Питання розміру пенсії за віком, на який можна розраховувати в умовах діючого пенсійного законодавства, цікавить кожну особу пенсійного віку.

Так, пенсія за віком визначається за наступною формулою:

Пенсія = розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу.

Розмір середньої зарплати – це середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

*пенсіонерам, яким пенсія призначалась протягом 2021 року, розмір середньої зарплати становить 9 118,81 грн.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати – сума співвідношень зарплати в конкретному місяці до середньої зарплати по Україні.

*коефіцієнт зарплати за кожний місяць розраховується шляхом співвідношення суми зарплати, яку отримувала людина, до розміру середньої зарплати за відповідний місяць. Сума коефіцієнтів зарплати / страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта зарплати.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділений на 12.

*тобто кількість років вашого стажу необхідно множити на 0,01.

Наприклад: у листопаді 2021 року призначено пенсію чоловіку, 15.10.1961 р. н. Набутий ним страховий стаж становив 35 років (420 місяців). Коефіцієнт страхового стажу склав 0,35 (420 х 1%) / 12).

Заробітну плату для обчислення пенсії враховано з 01.07.2000 по 30.09.2021 на підставі даних, що містяться в системі персоніфікованого обліку та ведуться Пенсійним фондом України. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати склав 1,10707. Відповідно, середньомісячний заробіток для обчислення пенсії становить 10 095,16 грн (9 118,81 грн х 1,10707).

Розмір пенсії за віком: 3 533,31 грн (10 095,16 х 0,3500).

Таким чином, пенсія за віком розраховується за єдиною формулою для всіх, а розмір пенсії обчислюється індивідуально для кожної особи і залежить від тривалості набутого страхового стажу особи (коефіцієнта страхового стажу), від величини одержуваного заробітку (доходу), з якого було сплачено страхові внески (індивідуального коефіцієнта заробітної плати), та часу виходу на пенсію.