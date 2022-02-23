Форум сперечався, чим годувати школярів…

В актовій залі Олександрійському навчально-виховного комплексу проходив форум на досить незвичну тему – про реформування у сфері шкільного харчування, повідомляє «Голос Громади».

Захід був зініційований міською владою у рамках реформ середньої освіти, однією з новацій яких є в тому числі й перегляд усталених уявлень про меню шкільних їдалень з точки зору науки про здорове харчування. Експертне представництво на зібранні було авторитетним: місцеві провідні фахівці Держпродспоживслужби, медицини (лікарі гастроентеролог та ендокринолог), шеф-кухар одного з міських ресторанів (вона ж «за сумісництвом» – голова батьківського комітету НВКК-17). Виконавчу гілку міської влади у галузі освіти представляли заступниця міського голови Ірина Чемерис та начальник управління освіти Олександр Авраменко. Аудиторія форуму – працівники міських шкіл, серед яких були помічені й представники їхніх адміністрацій та батьки учнів.

Спочатку присутні почули від фахівців «суху», але тривожну статистику щодо відсотка у загальній кількості олександрійських школярів, що страждають надмірною вагою, ожирінням та ще гірше – цукровим діабетом. А потім дізналися, за якими критеріями та математичними формулами визначаються поняття «надмірна вага», «ожиріння» та що таке «нормальна вага тіла». Страхітлива інформація медиків та санслужби підкріплювалася тезами: це їсти можна і треба, це – ні, а це не можна ні в якому разі, бо звідси всі перелічені біди.. Висновок: у тривожних тенденціях нездоров’я дітей винне (в тому числі) саме нездорове харчування.

… Ну от жили собі шкільні їдальні протягом десятиліть, харчували школярів чим могли і як могли, виходячи з середніх розмірів батьківських гаманців та власних можливостей. А школярі охоче ласували на великій перерві булочками і пиріжками з повидлом та солодким чаєм і всі не знали клопоту. Але й тут з’явились освітянські реформатори разом з кухарем Є.Клопотенком, який розробив аж 160 меню для дітей і відразу в обох сторін клопоту з’явилося мало не по зав’язку. Як з’ясувалося, далеко не всі «здорові» з точки зору науки страви «а-ля Клопотенко» можна приготувати на шкільному кухонному обладнанні, яке «родом» ще з радянських часів. Тому реформувати кухні почали з найпростішого: вуглеводи – табу, консерви і ковбасні вироби – вето. А що школярі? Відповіли «тихим бойкотом» такого здорового реформування: дуже вже їм незвично, коли напої – несолодкі, страви несолені, головний «упор» меню – на овочі та трохи на фрукти і ніяких тобі звичних сосисок, улюблених пиріжків, печива та чипсів…

Саме ці проблеми й обговорювалися на форумі; особливо жваво – наприкінці бесіди: як же реформувати шкільне харчування так, щоб школярам було і смачно, і не шкідливо для здоров’я, не дуже дорого для батьків та ще й аби при цьому якось кухонне обладнання шкільних харчоблоків оновити, що бачиться зовсім недешевою справою… Отож виходить майже всім відома, одвічна дилема: щоб і кози були ситі, й сіно ціле.

Але як зазначив Олександр Авраменко та інші посадовці, які його підтримали, всі ці завдання – не одного дня і навіть року, тому покроково реформа харчування вже розпочалась: страви у шкільних їдальнях для початку готуються не те щоб зовсім несолоні чи не солодкі, а лише з суттєво зменшеним вмістом цих продуктів. Те ж саме він закликав батьків робити вдома, щоб діти поступово звикали до таких страв. Що ж стосується оновлення технологічного обладнання шкільних кухонь, то наразі міська влада ініціює повний аудит закладів освіти стосовно техніки харчоблоків і кожна школа буде розглянута на зміну кухонного обладнання.

Стосовно меню також зазначалося, що рецепти від Клопотенка не слід сприймати, як догму: кожен заклад може розробляти власні меню, змінювати їх, доповнювати і урізноманітнювати, але з урахуванням наукових рекомендацій про норми здорового харчування, із затвердженими технологічними картами тощо.

А щоб стимулювати такий процес, на форумі було повідомлено: Олександрійська міська рада оголосила конкурс серед навчальних закладів на краще шкільне меню. Кожне з них повинно не тільки відповідати всім вищезгаданим вимогам, а й бути випробуваним у домашньому приготуванні і подобатися головним «дегустаторам» – школярам. Конкурс триватиме по квітень поточного року. Його переможці – три навчальні заклади – отримають сертифікати на придбання сучасного обладнання для харчоблоків шкільних їдалень.