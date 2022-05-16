Фото у вишиванці: в Олександрії організували фотопроєкт для молоді

Напередодні Дня вишиванки, який відзначатимуть 19 травня, олександрійців та гостей нашого міста, цього святкового дня, запрошують взяти участь у фотопроєкті «Народжені у вишиванці».

За умовами фотопроєкту участь у ньому можуть взяти громадяни, які, починаючи з року відзначення Дня вишиванки (а саме 2006 року), народилися у третій четвер травня.

Фото у вишиванці надсилайте за посиланням:

https://www.facebook.com/groups/1014534612787016/

Світлини приймаються до 18 травня включно. Додаткова інформація від учасників: прізвище та ім’я, дата народження.

Зазначимо, що матеріали фотопроєкту «Народжені у вишиванці» будуть оприлюднені.