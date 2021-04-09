ФОТО з місця аварії: в Олександрії на Софіївській, неподалік зебри, збили мопедиста (НАЖИВО)

Сьогодні, 09 квітня, близько 13:00 години по вулиці Софіївській сталася аварія за участі легковика та мопедиста, повідомляє “Голос Громади”.

Водій двоколісного рухався вулицею, коли в цей час виїжджав легковик з подвір’я багатоповерхівок (вул.Дніпровська, 2) та збив мопедиста.

Скоріш за все, удар був не значної сили. Про стан кермувальника мопеду наразі не відомо.

На місці працює поліція.