Фотогалерея: хто у десятці успішних леді Олександрійщини (версія не офіційна)

В олександрійській художній галереї “VashАrt” відкрилася фотовиставка під назвою “Моє Я”, повідомляє «Голос Громади».

В експозиції виставки, яку організатори визначили, як перфоменс (англ. Performance) представлені всього десять монохромних фотопортретів десяти успішних жінок з Олександрійщини. Відкриття пройшло у дружній і невимушеній, «домашній» обстановці, після чого всі присутні (а відвідувачів на презентації не бракувало) могли, не кваплячись, оглянути портрети та інші представлені арт-об’єкти і поспілкуватися «наживо» з вісьмома з цих десятьох «героїнь дня» (дві з них не змогли бути присутніми на відкритті через особисті обставини), а також фотографуватися з ними на згадку.

Яким чином обиралися кандидатури (чи якщо хочете, моделі) для портретів і які саме критерії успіху вважалися визначальними для цієї «топ-десятки» – про це «Голос Громади» запитав в організаторів виставки – а це відомі в місті методисти, бізнес-тренери (їхні фахові напрямки можна перелічувати довго) Анна Орловська та Любов Кан. Як з`ясувалося з їхніх слів, цей відбір (чи вибір) зовсім не є якимось офіційним рейтингом, основаним на соціологічних дослідженнях популярності або чогось подібного, хоча певна «селекційна» робота у цьому напрямку організаторами все ж була проведена:

«Наша команда зовсім не ставила за мету, скажімо, популяризувати конкуренцію на зразок жіночих конкурсів чи чогось подібного. Головні критерії, якими ми керувалися, це передусім яскравість особистості та розуміння нею свого призначення в житті, суспільстві. А також самореалізація внутрішнього покликання – не має значення, у чому: в родині, в роботі тощо і ще такий не маловажливий фактор, котрий називають «драйвовістю». Ми намагалися охопити як різні сфери діяльності, так і по можливості широку «географію», окресливши її межами Олександрійщини», – сказали пані Анна та Любов. Ну і звісно, організаторкам потрібно було отримати особисту згоду кандидаток на участь у фотовиставці, на що насправді погодилися не всі з опитаних.

Всі фотопортрети десяти успішних, за версією організаторок, «леді Олександрійщини», виконані у чорно-білих тональностях «з метою більшого підкреслення індивідуальності» (саме таким був задум виконання). Ну а «Голос Громади», після спілкування з героїнями, представляє, так би мовити, і кольоровий «оригінал», і монохромну «копію». Залишається лише назвати персоналії цієї галереї портретів у тому порядку, в якому вони (зліва направо) розташовані на виставці.

Ірина Чемерис, заступниця Олександрійського міського голови. Захоплення – спорт і читання.

Ірина Балашова, журналістка, головна редакторка газети «Сільський вісник», депутатка Олександрійської райради 8-го скликання.

Ірина Кабанова, адвокатка, волонтерка.

Валентина Бойко, директорка Петрівського центру дитячої та юнацької творчості.

Марія Дитинюк, арт-терапевтка, тренерка, художниця, власниця студії у м. Вінниці, учасниця шоу «Україна має талант» і «Місіс Добре серце», спікерка міжнародних фестивалів і форумів.

Марина Дячук, головна спеціалістка відділу розвитку територій Приютівської селищної ради, громадська діячка.

Юлія Єремійчук, лікарка за освітою і хліборобка за покликанням, голова фермерського господарства «Щасливе-Агро», депутатка Попельнастівської громади.

Юлія Левандовська, голова громадської організації «Матерів дітей-інвалідів та інвалідів Олександрії «Серце матері», співзасновниця сімейного магазину «Медтехніка».

Світлана Калугіна, журналістка, редакторка газети «Вісті Світловодщини», письменниця, спортсменка, має рекорд України з пауерліфтингу у своїй віковій категорії.

Тетяна Тарасенко, художниця, феміністка, громадська активістка.

(Примітка: крім всього згаданого, під портретами представлені й деякі інші дані – наприклад, про сімейний стан, кількість дітей, у декого – онуків).

А детально дізнатися про «секрети особистого успіху» героїнь виставки у текстовому чи аудіо форматі можна, відвідавши її. Виставка діятиме до 30 вересня за адресою: вул. Чижевського, 8, галерея “Vashart”.

Цей доволі оригінальний в українському вимірі проєкт реалізує ГО “Олександрійський гендерний інформаційний центр” у партнерстві з ГО “Інша жінка”, ГО “Територія успіху”, ГО “Спілка митців Олександрійщини”.

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці Уряду Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом.