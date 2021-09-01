Фотовиставка “Моє Я” запрошує відвідувачів

Галерея “Vashart” запрошує олександрійців та гостей міста на фотовиставку-перфоменс “Моє Я”, яка відбудеться в рамках проєкту “Гендер стосується кожного та кожної”, повідомляє «Голос Громади».

На виставці будуть представлені світлини та арт-об’єкти 10-ти жінок родом з Олександрійщини, які самореалізуються у політиці, бізнесі, професії. Крім портретів успішних жінок, які знайшли своє покликання, глядачі вперше в Олександрії матимуть можливість прочитати про персональні секрети успіху і цінності кожної жінки-героїні проєкту, послухати її аудіорозповідь, надихнутися арт-об’єктом, що підсилить візуальну складову виставки.

Метою проєкту є започаткування соціального діалогу щодо гендерної рівності задля впровадження гендерних політик і розширення економічних, владних можливостей жінок Олександрійщини.

Захід відбудеться 5 вересня з 15:00 до 18:00 в галереї “Vashart” за адресою: вул. Чижевського, 8, м. Олександрія. Виставка триватиме до 30 вересня, але поспілкуватися особисто з її учасницями буде можливість лише в день відкриття, 5 вересня з 15.00 до 18.00 год.

Проєкт реалізує ГО “Олександрійський гендерний інформаційний центр” у партнерстві з ГО “Інша жінка”, ГО “Територія успіху”, ГО “Спілка митців Олександрійщини”.

Проведення цього заходу стало можливим завдяки підтримці Уряду Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом.