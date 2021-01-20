Французькі вертольоти в Олександрійській військовій частині 2269

Вертолітний парк Олександрійської в/ч 2269 продовжує оновлюватися в рамках єдиної системи авіа безпеки та цивільного захисту в рамках співпраці французької компанії Airbus Helicopters. До кінця року очікують ще 4-ри вертольоти. Про це йдеться у сюжеті КТМ, інформує «Голос Громади».

Наразi, вiйськовi вже мають у своєму арсеналi 2 сучаснi повiтрянi судна, пiлоти яких пройшли практичне i теоретичне навчання у своїх колег у Францiї.

Airbus Helicopters – це нова сучасна авіаційна техніка. Вертольоти укомплектовані комп’ютерною технікою, завдяки чому виконується великий спектр завдань.

Загалом, у планах ВЧ 2269 розширити авіа парк до 12 повітряних суден.

Будуються нові ангари для ремонту та техогляду вертольотів.