Фраза тижня: «В Олександрії середньовіччя не буде!» (Сергій Кузьменко)

Міський голова Сергій Кузьменко негативно оцінив роботу приватних автономних котелень на дровах, які опалюють декілька бюджетних закладів в Олександрії, а робоча група міської влади детально вивчає діяльність постачальника альтернативного тепла, повідомляє «Голос Громади».

Такий вступ Сергій Кузьменко зробив перед початком чергового засідання виконавчого комітету наприкінці минулого тижня, торкнувшись теми діяльності автономних котелень на твердому паливі: «Хочу запевнити: середньовіччя в Олександрії не буде, «потьомкінських деревень» також. Хто б як не сумував за минулим, «руським міром» чи ще чим, але місто не повинно задихатися від диму, а здоров`я його жителів страждати. Передбачаю: щодо цього (дров`яних котелень – прим.авт.) ми ще будемо чути багато дискусій, суперечок, але ми всі разом повинні рухатися до умов комфортного міста. Так, свого часу урядом України справді ухвалювалося рішення про скорочення споживання природного газу і перехід на відновлювані джерела енергії. І я з повагою ставлюся до колег, що 20 років керували містом та які в останні роки намагалися виконувати постанову уряду, запроваджуючи в місті твердопаливні котельні. Але ніяка урядова програма не передбачала душити людей угарним газом і вирубувати для цього дерева на околицях міста. І таких «димарів», як у нас, в інших містах я ніде не бачив. Олександрія – не середньовічне місто і свій статус європейського воно має нести не лише в назві, а й у зручних умовах для проживання в ньому»…

Нагадаємо, у грудні 2015 року виконавчий комітет міськради тодішнього (сьомого) скликання дав дозвіл київському інвестору ТОВ «Захід-Схід-Енерго» на будівництво твердопаливних котелень для шкіл та медзакладів міста. Причина відмови від традиційного централізованого опалення – спроба здешевити опалення декількох бюджетних міських установ, скоротивши споживання природного газу за рахунок дров`яного. При цьому думка фахівців від КП «Теплокомуненерго», що таким чином завдається шкода економіці підприємства, екології міста (на задимленість якого потім скаржилися жителі), міською владою до уваги ніяк не бралася.

А як повідомляє офіційний сайт Олександрійської міськради, 11 лютого перший заступник міського голови Юрій Гугленко провів нараду, де розглядався запит депутата міської ради Віталія Заріцького щодо законності роботи твердопаливних котелень ТОВ «Захід-Схід-Енерго», які опалюють п’ять міських шкіл та районну лікарню (про цей запит раніше детально розповідав «Голос Громади»).

На сьогодні теплопостачання до ОНВК №17, Олександрійського колегіуму та гімназії ім.Т.Г.Шевченка від ТОВ «Захід-Схід-Енерго» вже припинено. Це пов’язано з тим, що у грудні 2020 року виконком прийняв рішення про повернення теплових мереж закладів на баланс КП «Теплокомуненерго». Крім того, у зв’язку з завершенням дії договору на опалення ЗНЗ №2 і НВК №9, зараз вивчається питання щодо опалення і цих закладів.

За підсумками наради перший заступник міського голови Юрій Гугленко дав доручення відповідальним особам звернутися до контролюючих органів з метою з’ясування законності діяльності ТОВ «Захід-Схід-Енерго», до обласного департаменту екології – за отриманням копії дозволів, наданих дров`яним котельням на даний вид палива; до Держаудиту – з метою проведення перевірки мереж КП «Теплокомуненерго» для з’ясування часу від’єднання від них 5 шкіл, а також до обласного департаменту ЖКГ щодо перевірки надання ліцензій ТОВ «Захід-Схід-Енерго» та здійснення державного аудиту підприємства. Крім того, доручено направити звернення до ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград» стосовно наявності договорів суборенди на використання електроенергії, водопостачання та водовідведення згаданим товариством.

(Фото з архіву)