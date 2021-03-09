«Фрістайл» і його «діти» знову взяли «тайм-аут»

Концерт двох музичних гуртів «Фрістайл» і «Діти Фрістайла», запланований на 19 березня в олександрійському Палаці культури «Світлопільський», переноситься, повідомляє «Голос Громади».

Виступ відомого ще з радянських часів на весь СРСР полтавського поп-гурту «Фрістайл» та його послідовника, колективу «Діти Фрістайла» переноситься з ініціативи адміністрації обох гуртів з 19 березня (як анонсувалося нею ж раніше) на 14 квітня цього року.

Варто зауважити, олександрійським прихильникам «Фрістайла» та його «дітей» не щастить: це вже вдруге їхній концерт у нашому місті змінює дату проведення. Так, він планувався ще майже рік тому – на квітень 2020 р., але через оголошений тоді пандемічний локдаун був перенесений на невизначений термін. А про причину нинішнього, повторного, перенесення концерту адміністрація гуртів не повідомляє.