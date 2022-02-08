«Фрістайл» та його «діти» до Олександрії не поспішають…

Дата запланованого на початок березня гастрольного концерту в Олександрії музичних гуртів «Фрістайл» та «Діти Фрістайла» переноситься на пізнішу, повідомляє «Голос Громади».

Український музичний гурт з Полтави, який веде свою «родослівну» ще з радянських часів (утворений у 1988 році), та його сучасний «спадкоємець» – гурт «Діти Фрістайлу» заявили про перенесення дати проведення спільного концерту в Олександрії на 24 березня 2022 року. Він відбудеться в Палаці культури «Світлопільський», початок о 18-й годині.

Про причину перенесення не повідомляється, але варто зазначити: минулого та 2020 років заплановані тоді концерти обох гуртів в Олександрії тричі переносилися за ініціативи їхньої адміністрації через тодішні зміни у вимогах до карантинних обмежень, пов`язаних з пандемією COVID-19.