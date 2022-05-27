ФССУ виплатив майже 1 мільярд гривень щомісячних страхових виплат у травні

Щомісячні страхові виплати від Фонду соціального страхування України упродовж травня отримали 185,6 тисячі потерпілих на виробництві та членів їх родин.

Загалом у цьому місяці перераховано на банківські картки або доставлено листоношами 973,66 мільйона гривень щомісячних страхових виплат.

Нагадаємо, такі виплати в повному обсязі компенсують потерпілим внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань втрачений заробіток відповідно до ступеня втрати працездатності та фінансуються у наступному місяці за попередній.

Оперативна інформація про стан фінансування страхових виплат, лікарняних і декретних допомог оновлюється у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.