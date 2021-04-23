Футуристика шкільного життя – вже тут і сьогодні (виставка в Олександрії)

В Олександрії відкрилася виставка новаційного навчального обладнання та меблів вітчизняних виробників для закладів освіти, повідомляє «Голос Громади».

Виставка носить назву «Освітній вимір: нові можливості сучасної громади». Відкрилася вона 23 квітня о 10.00 в Палаці культури «Світлопільський». Більша частина експозиції виставки розмістилася у вестибюлі , де виробники з Києва, Львова, Харкова, Козина, Конотопа, Світловодська, Кропивницького та Олександрії представили сучасні меблі навчального та побутового учнівського призначення як традиційних конструкцій, так і меблі-трансформери, навчально-ігрові комплекси тощо. Дуже різноманітними виявилися новаційні унаочнення та навчальне обладнання універсального призначення – інтерактивні дошки, великоформатні і суперміцні сенсорні LED-монітори, котрі за твердженням презентаторів, «неможливо розбити», 3D-принтери з безліччю можливостей, а також спеціальні автоматизовані та роботизовані міні-комплекси для вивчення окремих явищ і розділів фізики, хімії, математичних законів тощо. Конструкції цих пристроїв дуже «гнучкі», тобто доступні для складання і трансформації самими учнями, і водночас – дуже неординарні, що все разом спрямоване на те, аби зробити навчання цікавим, творчим і продуктивним.

А справжнім «тріумфом технічної думки» без перебільшення можна назвати таку собі sensory room – «сенсорну кімнату», спеціально змонтовану для огляду окремо, на сцені глядацької зали Палацу культури. Ця споруда не піддається опису кількома фразами, як неможливо перелічити і всі її можливі функції та опції – настільки «розумна кімната» мультифункціональна. Починаючи з повної і миттєвої безконтактної дезінфекції (що дуже актуально в наш пандемічний час) учня чи викладача, яка виконується автоматично на вході в кімнату лише за помахом руки і закінчуючи безліччю навчального, музичного, розважального, релаксаційного, ігрового, фізкультурного функціоналу. Всі потрібні процеси автоматизовані, приводяться в дію легкими дотиками до непомітних сенсорних датчиків у стінках і панелях управління та відображаються на екранах, яскраво і загадково підсвічуються численними світлодіодними дисплеями, оптиковолоконними пристроями! Навіть важко повірити, що вітчизняні виробники здатні вже у наш час творити таку футуристичну фантастику для звичайної середньої освіти чи навіть для дошкільних закладів…

Виставку відвідали посадовці виконавчих органів міської та районної рад, директори, вчителі шкіл та інших навчальних закладів міста. Експонати виставки не залишили байдужими першого заступника міського голови Юрія Гугленка, заступника з гуманітарних питань Ірину Чемерис, секретаря міської ради Вікторію Косяк, численні запитання так само ставили презентаторам і шкільні викладачі-предметники та інші відвідувачі виставки.