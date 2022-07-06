**Гамаки в Театральному сквері**

Ще одна територія для відпочинку відкрилася в Театральному сквері – так звана «гамакова зона». Назва говорить сама за себе: гамаки, які легко встановлюються і знімаються, на спеціальних опорах-стійках. Все просто: прийшов, побачив, полежав чи посидів у тіні каштанів і кленів – звісно ж, безкоштовно. Головна умова – змогти пристосуватися до такого, досить хиткого, нестійкого засобу, щоб ненароком не випасти з нього… А також – не псувати ні гамаки, ні навколишнє середовище. Працює зона з 10.00 до 20.00 год. щодня.

Ідея облаштування цієї відпочинкової локації належить олександрійському молодіжному парламенту. Її здійснення – відділу молоді і спорту Олександрійської міської ради. Фінансування – особисті кошти, які виділили на придбання гамаків та їх встановлення депутати міськради Андрій Ярошевський і Роман Жосан. Монтаж виконали комунальні служби міста.