Гарні емоції гарантовані – в Олександрії діє контактний мінізоопарк для дітлахів

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Є в Олександрії таке чудове місце, де можна відпочити душею, разом з дітками, а головне – провести час з користю. Це місце зветься дитячою бібліотекою!

Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна – головна дитяча книгозбірка міста Олександрії, повідомляє “Голос Громади”.

Це справжній рай для відпочинку… переступивши поріг бібліотеки поринаєш у диво-світ казок, різноманіття книг та дивацтв. Кожна дитина знайде для себе щось цікаве та корисне. Кімнати в приміщені по-своєму особливі – в них можна розважитись, адже є ігрові зони, іграшки, всюди присутні казкові герої: зображені на стінах, немов живі, у вигляді ляльок, “літають” під стелею чи споглядають осторонь… Таке відчуття, що ти опинився в казці у прямому сенсі цього слова… Йти з відси не хочеться зовсім, а час пролітає дуже швидко.

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Цікавим і неординарним для такого культурного закладу є той факт, що в одній із таких особливих кімнат облаштований справжній мінізоопарк! У живому куточку живуть улюбленці працівників дитячої бібліотеки. Тут є акваріум з рибками, птахи амадін Одуванчик та папуги Гуччі й Боня, морські свинки, на ім’я Веніамін та Джорджія, спритний щур Арсен, хом’як Соня, замріяна шиншила Шила, дуже милий, великий і мімішний кролик Буся, який знаходиться у відкритій клітці і залюбки тягнеться до відвідувачів, а також дві черепашки, які розгулюють прямо по території. Емоцій від таких відвідин бібліотеки превелика кількість і чудово, що приходячи за книгою, дитина отримує незабутні враження, які спонукають повернутися знову… за новою книгою та за новими емоціями.

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Тож беріть своїх діток, знайомих, рідних, щось поїсти тваринкам та рушайте за враженнями, які прищеплюють дітям любов до книги, прекрасного, живого та життя! А за бібліотекарів нашого міста хочеться сказати, що вони величезні молодці, чуйні, талановиті, справжні та позитивні.

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