Гарні емоції гарантовані – в Олександрії діє контактний мінізоопарк для дітлахів

Є в Олександрії таке чудове місце, де можна відпочити душею, разом з дітками, а головне – провести час з користю. Це місце зветься дитячою бібліотекою!

Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна – головна дитяча книгозбірка міста Олександрії, повідомляє “Голос Громади”.

Це справжній рай для відпочинку… переступивши поріг бібліотеки поринаєш у диво-світ казок, різноманіття книг та дивацтв. Кожна дитина знайде для себе щось цікаве та корисне. Кімнати в приміщені по-своєму особливі – в них можна розважитись, адже є ігрові зони, іграшки, всюди присутні казкові герої: зображені на стінах, немов живі, у вигляді ляльок, “літають” під стелею чи споглядають осторонь… Таке відчуття, що ти опинився в казці у прямому сенсі цього слова… Йти з відси не хочеться зовсім, а час пролітає дуже швидко.

Цікавим і неординарним для такого культурного закладу є той факт, що в одній із таких особливих кімнат облаштований справжній мінізоопарк! У живому куточку живуть улюбленці працівників дитячої бібліотеки. Тут є акваріум з рибками, птахи амадін Одуванчик та папуги Гуччі й Боня, морські свинки, на ім’я Веніамін та Джорджія, спритний щур Арсен, хом’як Соня, замріяна шиншила Шила, дуже милий, великий і мімішний кролик Буся, який знаходиться у відкритій клітці і залюбки тягнеться до відвідувачів, а також дві черепашки, які розгулюють прямо по території. Емоцій від таких відвідин бібліотеки превелика кількість і чудово, що приходячи за книгою, дитина отримує незабутні враження, які спонукають повернутися знову… за новою книгою та за новими емоціями.

Тож беріть своїх діток, знайомих, рідних, щось поїсти тваринкам та рушайте за враженнями, які прищеплюють дітям любов до книги, прекрасного, живого та життя! А за бібліотекарів нашого міста хочеться сказати, що вони величезні молодці, чуйні, талановиті, справжні та позитивні.