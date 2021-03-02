«Гаряча лінія» Державної служби зайнятості змінила графік роботи

Важлива інформація для клієнтів служби зайнятості!

Відсьогодні, 02 березня 2021 року, «гаряча лінія» Державної служби зайнятості (0 800 50 99 66) працює за новим графіком. Повідомляє “Голос Громади”.

Наші спеціалісти чекають на ваші запитання з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00, у п’ятницю – з 09.00 до 16.45.

Субота, неділя та святкові дні – вихідні.

Нагадуємо, що дзвінки безкоштовні.