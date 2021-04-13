Гаряча лінія із заступником директора Кіровоградського обласного центру зайнятості

Мешканці Кіровоградщини матимуть можливість поспілкуватись із заступником директора обласного центру зайнятості Богданом Стояном, повідомляє “Голос Громади”.

Спілкування відбудеться завтра, 14 квітня. З 11:00 до 12:00 працюватиме безкоштовна телефонна “гаряча” лінія. Дзвінки прийматимуть оператори контактного центру.

Номер телефону «гарячої» лінії – 0 800 500 238 (вхідні дзвінки безкоштовні).

Додатково: Кіровоградський обласний центр зайнятості надає послуги з питань реєстрації в державній службі зайнятості, призначення допомоги по безробіттю, отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавцями та фізичними особами-підприємцями.