Гендерні аспекти ринку праці Кіровоградщини: протягом першого півріччя 2020 року серед безробітних переважали жінки

Протягом січня-червня 2020 року послуги служби зайнятості області отримали 31,0 тис. зареєстрованих безробітних, зокрема 51,8%(16,0 тис. осіб) жінок та 48,2% (14,9 тис. осіб) чоловіків, повідомляє “Голос Громади”.

За сприяння служби зайнятості протягом січня-червня 2020 року отримали роботу 10185 осіб, у тому числі 33,1% (3376 особи) жінок, а також 66,9%(6809 осіб) чоловіків.

Профорієнтаційними послугами було охоплено 21,8 тис. осіб, з них 49,4% (10,8 тис. осіб) безробітних жінок та 50,6% (11,1 тис. осіб) чоловіків.

Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці у січні-червні 2020 року до професійного навчання за направленням служби зайнятості області було залучено 1902 безробітних, зокрема 26,7% (508 осіб) безробітних жінок та 73,3% (1394 особи) чоловіків.

Протягом січня-червня 020 року у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 4115 осіб, з них 39,2% (1612 осіб) жінок та 60,8% (2503 особи) чоловіків.

Станом на серпень 2020 року серед зареєстрованих безробітних 59,5% становили жінки та, відповідно, 40,5% чоловіки.