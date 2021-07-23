Генеральним директором ФК “Олександрія” став Іван Кузьменко

Таку інформацію розмістили на сайті клубу, повідомляє “Голос Громади”.

Дана посада передбачає несення відповідальності за формування стратегії та вектору розвитку клубу, загальне керівництво і контроль футбольної діяльності.

Іван Кузьменко навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка «Інститут Міжнародних Відносин», отримав диплом магістра за професійними кваліфікаціями: економіст-міжнародник, перекладач з англійської мови. Має досвід роботи фінансовим менеджером у групі компаній «Агровіста».

За функціонування клубу, як і до цього призначення, відповідатиме Дмитро Кітаєв.